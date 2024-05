Rihanna comemora aniversário do filho em Nova York

O casal Rihanna e A$AP Rocky comemorou o aniversário de dois anos do seu filho, RZA. Eles foram fotografados ao sair da Color Factory, museu de arte interativa para crianças.

Rihanna acenava e sorria para as fotos, enquanto segurava o filho mais novo, Riot, de oito meses de vida. Já o rapper carregava o aniversariante nos braços. Como sempre, a família estava super estilosa e encantou com seu senso de moda.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2020, com dois filhos até agora. O casal foi vítima de boatos de traição em 2022, mas acabou com as especulações após aparecer junto.