Anitta abre álbum e fotos ao anunciar novo clipe para a música Aceita

Nesta segunda-feira, a Anitta publicou em seu Instagram uma sequência de fotos para divulgar seu novo clipe para a música Aceita, que será lançado na próxima quinta-feira, dia 15. Na legenda, a cantora colocou um trecho sinopse da Unidos da Tijuca, que terá o mesmo tema que o do vídeo para o Carnaval de 2025: Ioruba. Orixá. Eu sou Longun Edé, o grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza [...]Texto sinopse da Unidos da Tijuca para seu Carnaval 2025 que será dedicado ao orixá.

A cantora postou vários cliques com pessoas da sua cultura e religião, e compartilhou um pouco do significado do tema.

Ela também mostrou o processo da preparação do banho, enquanto usava uma roupa típica da religião. Em outra imagem, Anitta surgiu mostrando o caminho e o ambiente de onde será o clipe. Nos comentários, diversos seguidores elogiaram a artista: Vem grandona mãe, AXÉ