Espetáculo infantil marca a reinauguração do Teatro Maestro Flavio Florence

A adaptação do conto clássico João e Maria, recontado pelo autor britânico Neil Gaiman, estará no palco do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence no dia 18 de maio. Com entrada gratuita e classificação livre, A Travessia de Maria e seu irmão traz apenas duas atrizes e propõe celebrar o protagonismo da personagem feminina do conto e a coragem para atravessar tudo o que as crianças enfrentam. A montagem celebra a força da parceria entre irmãs e irmãos dentro da família e a coragem ao enfrentar o medo do abandono e do desconhecido.

Agora a montagem da Cia. Arthur-Arnaldo chega ao Grande ABC viabilizada pelo programa de ação cultural do governo do estado de São Paulo, PROAC-SP, e seu edital de circulação teatral.

SINOPSE

Em tempos de guerra e fome, Maria e João enfrentam o medo do abandono, o escuro da floresta e os terríveis planos de uma bruxa. Com coragem, inteligência e de mãos dadas fazem a travessia que os levará de volta para casa.

Com início às 16h , é necessário chegar ao teatro com 30 minutos de antecedência para retirada dos ingressos. Após o espetáculo haverá um debate e vivência cultural, chamada de “Abrindo a caixa de histórias”. O público poderá conhecer de perto os bastidores do espetáculo. Os interessados devem retirar uma senha na bilheteria. Serão disponibilizados 25 números entre adultos e crianças.

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence está localizado na Praça IV Centenário, 01, no centro de Santo André.