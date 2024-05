Olivia Munn, de X-Men, retirou o útero em meio à batalha contra câncer de mama

Olivia Munn tem passado por uma fase complicada desde que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A intérprete da mutante Psylocke em X-Men: Apocalipse, de 43 anos de idade, contou que passou por uma histerectomia, cirurgia de remoção de útero.

Segundo o Page Six, a artista fez sua escolha com base na relação com filho de dois anos de idade, Malcolm.

- Eu agora passei por uma ooforectomia [remoção dos ovários] e por uma histerectomia. Removi o meu útero, minhas tubas uterinas e meus ovários. Foi uma decisão difícil, mas foi a melhor decisão para mim, porque eu precisava estar presente para a minha família. Eu contei com amigos me animando, dizendo: o Malcolm nem vai se lembrar disso, nem se preocupe. Mas eu apenas seguia repetindo para mim: vou me lembrar disso, de tudo o que perdi. É a infância dele, mas é a minha maternidade e não quero perder nada disso.

Quando descobriu o câncer, em 2023, Olivia chegou a desabafar para a revista People:

Há tantas informações enquanto você precisa tomar decisões que te afetarão para o resto da sua vida. Eu realmente tentei me preparar, mas a verdade é que nada pôde me preparar para o que eu iria sentir, para a minha aparência. Foi muito mais difícil do que eu esperava. Eu me vi pela primeira vez e foi chocante. Foi incrivelmente difícil. Foi um choque em meu sistema. Foi um momento muito difícil. Eu me lembro de olhar para o espelho e ficar sem reação, apenas aceitei tudo que ele [o médico] estava dizendo.