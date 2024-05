Consórcio promove encontro com tema Ações Afirmativas

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC promove, na próxima quarta-feira (15), às 9h, o 1º Encontro Regional de Políticas Públicas de Ações Afirmativas do Grande ABC.

O evento contará com palestra do coordenador de Políticas para a População Negra do Estado de São Paulo, Robson Silva Ferreira, representando a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania.

Durante o encontro, o coordenador apresentará o trabalho e ações desenvolvidas pela pasta no enfrentamento ao racismo, entre elas, a aplicação da Lei Estadual 14.187/2010, que pune administrativamente a discriminação em razão de raça ou cor.

O objetivo da iniciativa é destacar a importância de ações e políticas para promover a reparação e a superação das desigualdades sociais que estruturam a sociedade.

EM DIADEMA

As desigualdades étnico-raciais e o racismo têm impacto na saúde da população. Para discutir esses determinantes sociais e apresentar indicadores dessa situação, Diadema promove o seminário Como está a Saúde da População Negra de Diadema?, hoje, às 14h, no auditório do Quarteirão da Saúde, região central. A entrada é gratuita e não há necessidade de se inscrever antecipadamente.