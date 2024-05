Mirassol define em 15 minutos e vence o Paysandu no encerramento da 4ª rodada da Série B

Em dois tempos distintos, o Mirassol conquistou mais três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol, o time paulista superou o Paysandu por 2 a 1, neste domingo, no encerramento da quarta rodada. Fernandinho e Dellatorre, ambos no início do jogo, foram os autores dos gols. Eslí Garcia, na segunda etapa, descontou para o time paraense.

Com o resultado, o Mirassol subiu para a sétima colocação, com sete pontos. O time também manteve os 100% como mandante. Já o Paysandu segue na zona de rebaixamento, em 19.º, com dois pontos, ainda sem vencer.

Mal começou a partida e o Mirassol já demonstrava enorme superioridade. Trocando passes com facilidade, Negueba teve seu gol anulado por impedimento. O que não fez falta. Aos 10, Fernandinho fez bela jogada individual e bateu colocado para abrir o placar.

Se impondo taticamente, os donos da casa ampliaram logo na sequência, aos 15. Dellatorre recebeu de Warley, driblou o goleiro e mandou para as redes. A primeira etapa só não terminou com uma goleada parcial, pois o chute de Fernandinho explodiu no travessão. Nos acréscimos, Alex Muralha fez a primeira defesa, em chute de Jean Dias.

Na segunda etapa, o Paysandu voltou com três substituições que mudaram o panorama. O venezuelano Esli Garcia recebeu de Nicolas e descontou aos 13 minutos. O gol acordou o Mirassol. Até então desligado, os donos da casa passaram a fortalecer mais a última linha defensiva e esfriaram a reação paraense.

Com o passar do tempo, o Paysandu começou a achar espaço pelo alto, principalmente em lançamentos curtos. Juninho recebeu na área, mas mandou por cima. Depois, Esli Garcia achou Nicolas na área e Muralha evitou o gol de empate. Na reta final, o Mirassol se fechou totalmente na defesa e, quando teve a posse da bola, gastou tempo no ataque.

Na próxima rodada, o time paulista visita o América-MG, na quarta-feira, às 19h00, na Arena Independência. No mesmo dia, porém às 21h30, o Paysandu recebe o Goiás, na Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 PAYSANDU

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley (Artur); Neto Moura (Chico Kim), Danielzinho e Gabriel; Negueba (Diego Gonçalves), Fernandinho (Alex Silva) e Dellatorre (Quirino). Técnico: Mozart.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edison Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Bryan Borges (Kevyn); João Vieira, Leandro Vilela (Juninho) e Biel (Crystopher); Edinho (Gabriel Santos), Jean Dias (Eslí Garcia) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Fernandinho, aos 10, Dellatorre, aos 15 minutos do primeiro tempo. Eslí Garcia, aos 13 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Neto Moura, Danielzinho João Victor e Warley (Mirassol).

ÁRBITRO - Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA - R$ 32.680,00.

PÚBLICO - 1.621 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)