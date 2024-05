Fabio Carille estuda alterações no Santos depois de derrota em Manaus pela Série B

O técnico Fábio Carille não escondeu a insatisfação depois da derrota do Santos para o Amazonas, sábado, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E é bem provável que faça alterações contra a Ponte Preta, na quarta-feira.

A mudança mais provável é o retorno do zagueiro Gil, que foi poupado do jogo em Manaus. Assim, o novato Alex Nascimento deve retornar para o banco de reservas diante do rival de Campinas.

O meia-atacante Giuliano, que foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo, pode ficar fora para ganhar reforço muscular. Apesar de o jogador dizer que saiu apenas com câimbras, o Santos vai analisar a situação do atleta, que aos 33 anos já perdeu boa parte do Campeonato Paulista no começo da temporada por conta de uma lesão na panturrilha

Esquerda.

Caso fique fora, Giuliano deve ser substituído pelo jovem Serginho ou mesmo Patrick.

O ataque santista também deixou Carille bem insatisfeito. Otero começou bem, mas foi substituído. Morelos e Guilherme estão ameaçados pelo baixo rendimento.

O treinador santista já deixou claro qual vai ser sua prioridade para o restante da Segundona. "Meu maior desafio é deixar todos motivados para todos os jogos. Foi um aprendizado (a derrota para o Amazonas)", afirmou depois do confronto.

O duelo contra a Ponte será no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Santos ocupa a terceira colocação na Série B com 9 pontos, três a menos do que Sport, líder da competição. A equipe campineira está com 5 pontos (é a 12ª. Colocada).

"Tecnicamente não competimos como temos que competir na Série B", afirmou Carille. "Nossa atitude não pode ser essa, já estamos no quinto mês de trabalho e todos que chegaram aqui sabiam das dificuldades", disse o técnico do Santos.