Aeroporto de Rio Grande é reaberto para operações de resgate e voos humanitários

O Aeroporto de Rio Grande, no Sul do Estado do Rio Grande do Sul, foi reaberto na sexta-feira, dia 10, informou o governo gaúcho. O terminal, administrado pela Secretaria de Logística e Transportes, estava fechado para obras de manutenção desde o começo do ano, aponta comunicado do governo gaúcho.

"A reabertura do aeroporto de Rio Grande é fundamental para auxiliar as ações no Sul do Estado, que tanto está sofrendo com as chuvas, assim como o restante do Rio Grande do Sul. Fizemos todos os esforços possíveis para essa reabertura, por entender a importância dos aeroportos regionais neste momento", disse o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Além do aeroporto de Rio Grande, os demais terminais administrados pela secretaria (Passo Fundo, Santo Ângelo, Torres, Capão da Canoa, Canela, Erechim e Carazinho) estão operando normalmente, informou o governo estadual.

"A infraestrutura do aeroporto de Rio Grande vai servir para operações de resgate aéreo e voos humanitários", disse o diretor do Departamento Aeroportuário da Secretaria de Logística e Transportes, Marcelo Macedo.

Segundo maior terminal do interior do Estado, o Aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo, está servindo de base para reabastecimento de aeronaves que atuam nas ações de resgate em todo o Rio Grande do Sul.

Como o Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, está fechado, o de Passo Fundo se torna importante ligação aérea com São Paulo.

Na semana passada, o número de voos regionais para os aeroportos de Santo Ângelo e de Passo Fundo foi ampliado, após o Ministério de Portos e Aeroportos elevar em 116 voos semanais as ligações com aeroportos regionais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, devido ao fechamento do aeroporto de Porto Alegre.