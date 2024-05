Lucio Mauro Filho relembra a mãe e se emociona: Fim de semana de muita saudade

O amor de mãe não tem igual. No último sábado, dia 11, no final do programa Caldeirão, Marcos Mion deixou uma homenagem especial de Dia das Mães, o apresentador conseguiu emocionar Lucio Mauro Filho, que perdeu a mãe recentemente.

Sabe por que o abraço de mãe é diferente? Porque uma mãe não somente abraça o filho que está ali. A cada abraço, ela segura em seus braços todos os filhos que você já foi. Então deixe sua mãe te abraçar o tempo que ela precisar. Para te segurar no colo de novo e te soltar para a vida.

Com a câmera focada em Lucio Mauro Filho emocionado, Mion completou e desejou a fala para o amigo:

Às vezes a gente está com preço, dá até vergonha, ou acha que não precisa de mais um abraço, mas deixa sua mãe te abraçar o tempo que ela precisar. Porque na verdade é por ela, mas também pelo futuro você, que um dia vai sentir a falta destruidora desse abraço. E eu ofereço para você também, meu amigo. Te amo muito.

Nas redes sociais, Mauro abriu o coração e relembrou que este final de semana não seria somente em homenagem à sua mãe, Ray Luiza Araujo Barbalho. Mas também marcam cinco anos da morte de seu pai, Lucio Mauro.

Em uma publicação, o ator abriu o coração e contou que vai ser um final de semana repleto de emoções:

Cinco anos sem o velho Lucio por aqui, primeiro dia das mães sem Dona Lú. A vida passa depressa e agente não pode deixar de agradecer. Que honra ser a mistura desses dois seres humanos formidáveis. Fizeram o que puderam. Aliás, fizeram mais! Por isso mesmo fazem tanta falta por aqui. Obrigado mãe. Obrigado pai. Um fim de semana de muita saudade por aqui!