Chris Pine conta motivo de não ter conseguido papéis na adolescência e abre o coração: - Um dos momentos mais traumáticos da minha vida

Chris Pine foi o convidado do novo episódio do podcast Happy Sad Confused, do apresentador Josh Horowitz. O ator foi ao programa falar sobre seu primeiro filme como diretor, O Cara na Piscina, e durante a entrevista contou algumas experiências e dificuldades que passou na sua adolescência.

Pine compartilhou que teve empecilhos em conseguir bons papéis em sua juventude por conta do seu problema com acne. Ele disse que perdeu o papel como Ryan Atwood, da série The O.C, e que o diretor de elenco, Patrick Rush, deu a notícia que ele estava descartado por conta dos seus problemas de pele. O ator também falou que gostaria que Rush não tivesse mencionado aquilo:

- Não? Olha só, é parte da minha vida. Veja bem, eu gostaria? Eu gostaria que o cara não tivesse falado sobre isso. Quer dizer, é um direito dele. Eu tinha uma pele horrível na adolescência e depois da faculdade ela voltou a piorar. Eu fiz o teste para The O.C., um melodrama adolescente. Eu compreendo o desejo deles por pessoas bonitas fazendo coisas bonitas e acne pesada não contribuía.

Ele também disse ter sido uma das experiências mais traumáticas de sua vida:

- Não quero dizer: Sou grato por não ter ficado com o papel. Estou bem, mas tenho um certo estresse pós-traumático. Não é divertido ter uma pele ruim. Foi um dos momentos mais traumáticos da minha vida, mas é a minha história, cara.

Chris ainda falou sobre o impacto emocional que ele teve por conta da acne e faz uma comparação com a obesidade:

- É muito estranho. As pessoas falam sobre obesidade, e, obviamente, compreendo a dificuldade, ou falam sobre várias coisas e acho que acne é o tipo de coisa que dizem: Ah, é só algo que você vive na adolescência. E pode ser. Pode ser só uma espinha na testa. Também pode ser tremendamente debilitante e muito sério, emocionalmente incapacitante, como foi para mim.

Para finalizar, o ator disse ter empatia por quem está passando por esses problemas e mostrou solidariedade aos adolescentes que enfrentam a acne:

- Então, para todos por aí tendo essa experiência: eu te compreendo, eu ouço você, eu já passei por isso, eu sei como é. Eu sei como pode ser deprimente e os tipos de sofrimentos que isso pode resultar, mas um dia as coisas melhoram!