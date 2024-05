Pedro Scooby adota cachorro resgatado por ele no Rio Grande do Sul: - Tive uma conexão com ele

No último sábado, dia 11, Pedro Scooby postou em suas redes sociais que adotou um cachorro resgatado por ele nas enchentes do Rio Grande do Sul. O surfista também contou que sentiu uma conexão forte com o animal, que chamará Eldorado:

- Estou indo lá buscar ele e ele vai comigo para o Rio de Janeiro. Se acabar encontrando, o dono vai ter que provar que é o dono, e eu trago ele de volta. Estou amarradão, porque eu tive uma conexão com ele. E ele vai se chamar Eldorado.

O ex-BBB continua atualizando seus seguidores sobre a situação do estado e de seu novo pet de estimação através de seus Stories do Instagram. Além disso, ele aproveitou e respondeu algumas críticas que recebeu ao realizar a ação no RS e acabou com as especulações de que ele só foi por conta de seus patrocinadores:

- A gente recrutou nossos amigos, recrutou nossa equipe. A gente colocou nosso jet-ski, nosso equipamento, que é caro para caramba, para jogo. A gente colocou tudo do nosso bolso. Gastamos dinheiro do nosso bolso para estar lá.

O surfista ainda afirmou que fez de coração e compartilhou um pouco do que passou e viu no Rio Grande do Sul:

- A gente fez isso do nosso coração. A gente estava em uma água nojenta. Tinha gente morta, cachorro morto, e a gente estava lá para salvar vidas. E foi isso que a gente fez.

Ele ainda diz ter muito orgulho de seus patrocinadores e os agradece, pois sem eles, Scooby diz que não teria dinheiro para ajudas as vítimas:

- Graças a Deus eu tenho meus patrocinadores, porque graças à eles eu tenho dinheiro. Eu pude colocar meu equipamento em risco, e se precisasse comprar outro para ajudar mais pessoas lá.

Vale lembrar que Pedro foi até o estado do Rio Grande do Sul no início da semana e retornou agora para sua casa, no Rio de Janeiro.