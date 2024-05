Em São Paulo, Louis Tomlinson realiza seu primeiro show em estádio como artista solo

No último sábado, dia 11, Louis Tomlinson lotou o Allianz Parque uma legião de directioners em São Paulo para assistir ao seu show. A apresentação do cantor fazia parte da Faith In The Future World Tour e foi a primeira vez que ele cantou em um estádio como artista solo. O repertório da noite não só contou com suas músicas individuais, como ele também arrancou gritos da plateia ao relembrar hits do One Direction.

Uma fã levou uma camisa do Brasil para presentear Louis, que logo percebeu a blusa da Seleção e sinalizou para que ela jogasse para ele. Mostrando muito carinho ao Brasil, guardou o item verde e amarelo, e continuou interagindo com as admiradoras e realizando a performance.

A banda de indie rock Giant Rooks foi a responsável por abrir o show e esquentar a plateia. Ela é composta por cinco membros, que são: Frederik Rabe, Finn Schwieters, Luca Göttner, Jonathan Wischniowski e Finn Thomas.