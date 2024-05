Luan Santana é prestigiado por Jade Magalhães em show no Rio de Janeiro

Na noite do último sábado, dia 11, Luan Santana realizou o show Luan City na praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. A apresentação do cantor foi transmitida no YouTube e o Multishow como uma campanha de solidariedade para arrecadar fundos e ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.

Antes de subir ao palco e cantar seus maiores hits, o artista posou para fotos nos bastidores com a noiva Jade Magalhães. Os cliques mostraram o casal sorridente e no maior clima de romance.

Mumuzinho fez participação especial no show e também entregou uma performance de qualidade. Dentre os famosos que marcaram presença na plateia para curtir a noite, estavam Viviane Araújo e Guilherme Militão. Babu Santana também marcou presença e levou os filhos para acompanhar a apresentação ao lado dele.