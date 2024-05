Grêmio e Inter conhecem novas datas de jogos pela Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol anunciou, na manhã deste domingo, as novas datas e horários dos jogos de Grêmio e Internacional na Copa Libertadores e na Sul-Americana, respectivamente. As partidas haviam sido adiadas no início de maio devido ao desastre climático que deixou o Rio Grande do Sul em estado de calamidade.

Os confrontos (dois de cada equipe) foram remanejadas para os dias 4 e 8 de junho. Até lá, os times não precisarão se preocupar em entrar em campo nas competições continentais. A infraestrutura do Estado foi destruída e atletas como Diego Costa, Marchesín e Thiago Maia assumiram a linha de frente, auxiliando no resgate e acolhimento das vítimas das chuvas e enchentes.

Quanto ao Brasileirão, vale lembrar os jogos dos times gaúchos, incluindo também o Juventude, foram suspensos por 20 dias, apesar da pressão de diretorias de clubes e do Ministério do Esporte para que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendesse o campeonato. A entidade cogita a paralisação e enviou na sexta-feira uma circular aos seus membros filiados pedindo um posicionamento sobre a questão.

CALENDÁRIO DOS JOGOS DO GRÊMIO NA LIBERTADORES

Huachipato-CHI x Grêmio

Data: Terça-feira, 4 de junho

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Huachipato, em Talcahuano, no Chile

Grêmio x Estudiantes La Plata-ARG

Data: Sábado, 8 de junho

Horário: 19h (de Brasília)

Local: A definir

CALENDÁRIO DOS JOGOS DO INTERNACIONAL NA SUL-AMERICANA

Real Tomayapo-BOL x Internacional

Data: Terça-feira, 4 de junho

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio IV Centenario, em Tarija, na Bolívia

Internacional x Delfin-EQU

Data: Sábado, 8 de junho

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: A definir