Em busca do topo, Verdão recebe Athletico Paranaense

Em busca do topo da tabela, o Palmeiras tem um desafio difícil, e enfrenta o Athletico Paranaense, atual líder do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir de 16h na Arena Barueri.

No meio da tabela, o Verdão teve um início irregular no torneio e quer engatar uma sequência de vitórias.Um triunfo na partida de hoje pode colocar a equipe na disputa pela liderança do campeonato nacional.

O jogo pode marcar a volta dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues a campo. Os atletas sofreram lesões ainda em 2023, e desfalcam o elenco alviverde desde lá. Durante a semana, a dupla entrou nos processos finais de recuperação, e já realizam as atividades com o restante da equipe.

De acordo com a diretoria do Palmeiras, a renda líquida arrecadada dos ingressos da partida será destinada às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O último encontro entre os times aconteceu em novembro de 2023, pela 32ª rodada do Brasileirão, e o Verdão saiu vitorioso na oportunidade, com um placar de 1 a 0. O gol foi marcado pela joia Endrick.