Palavra do Leitor - 12 de maio de 2024

Diário, 66 anos – 1

O Diário completa 66 anos. O jornal, que segue como um dos maiores e mais importantes veículos regionais do País, cumpre um papel fundamental ao informar os principais fatos que envolvem nossa região com imparcialidade e precisão jornalística. Parabéns a todos os profissionais que passaram pelo jornal e aos que continuam construindo essa história. Vida longa, Diário.

Edison Parra - Vereador de São Caetano





Diário, 66 anos – 2

No momento em que muitos veículos de comunicação, soterrados pela avalanche provocada pelas big techs, sucumbem, como aconteceu com o histórico Diário Regional aqui de Diadema, celebrar o aniversário de 66 anos do Diário nos dá um sopro de esperança de que a nossa região seguirá tendo uma tribuna onde expor seus dramas, reivindicar suas justas aspirações e celebrar suas conquistas. Parabéns, Diário! Vida longa e próspera!

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema

Diário, 66 anos – 3

É evidente que eu me aborreço com algumas das interpretações que o Diário dá a determinadas informações. Mas tenho um respeito monstruoso pela coragem com que o jornal publica fatos e opiniões que muitas pessoas, especialmente as que acumulam poder e dinheiro, gostariam que nunca viessem à tona. Por isso é que, no balanço geral, desejo muitos e muitos anos de vida ao maior jornal regional do Brasil.

Soraia C. Pêra - São Bernardo





Atraso em Diadema

‘Filippi atrasa entrega de obra e UPA segue com portas fechadas’ (Política, ontem). Fale-me uma cidade que é administrada pelo PT em que está tudo OK? As duas piores do Grande ABC, qual partido que administra? Só cai no golpe quem quer.

Alessandro Gouveia - do Instagram

Dia das Mães

Parabéns a todas as mães das nossas sete cidades, negras, brancas, amarelas, pardas e indígenas. Vieram ao mundo com sete ou oito sentidos e com sentimentos de cuidado e amor que nem a medicina, psicólogos, psiquiatras e outros especialistas poderão concluir com exatidão.São doadoras de vida aos seus filhos, sem que os mesmos precisem solicitar ou clamar. Não existe no mundo ninguém maior, melhor ou superior a ninguém, mas, se existisse, a mãe seria esse ser humano especial. Pois, quando Deus deu vida a uma mãe, deu-lhe também paciência, humor, resiliência, sensibilidade, sabedoria, amizade, personalidade, o dom de ensinar e ser carinhosa. A mãe já nasceu com a santidade em seu comportamento e em sua vida. E que esse Deus continue abençoando todas as mães em todos os dias, e especialmente neste!

Cecél Garcia - Santo André

Machismo

Duas declarações machistas proferidas por Lula. Dias atrás disse que máquinas de lavar são muito importantes para as mulheres. Ao entregar a chave a beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida, perguntou a uma mãe com cinco filhos e 27 anos: “Quando vai fechar a porteira, companheira?” Pois é, difícil entender a seletividade da imprensa. Batem tanto em uns e aliviam para outros.

Izabel Avallone - Capital