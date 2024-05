Chove lá fora, e aqui

Chove lá fora muito além da água que inunda um Estado inteiro. Nossos olhos chovem incontroláveis com as cenas da tragédia no Sul. Chove também preconceito, tirania, violência, mentiras e incompreensão. Uma chuva para a qual não adianta abrir guarda-chuvas, porque não existe nenhum tão grande e forte que nos resguarde de tantos acontecimentos que, pasmos, assistimos nos últimos tempos molhados e escaldados pós-pandemia, aquela que acreditamos severamente que mudaria o mundo para melhor. Piorou. Guerras se multiplicam e permanecem, e os que as promovem mantêm seus ouvidos moucos. Vencem os senhores da guerra, os donos das armas.

Não são os alquimistas que estão voltando. São os moralistas e hipócritas haja visto a impressionante avalanche deles que, por exemplo, sucedeu o show de Madonna, inundando, sim, todas as redes sociais, e com comentários inacreditáveis em pleno 2024. Pior, os chatos foram quem botaram galochas para fazê-los, alguns muitos anônimos; outros, infelizmente, entre nossos próprios grupos e amigos, o que foi mais terrível constatar, apareceram mostrando a verdadeira cara. Há muito não lia tanta hipocrisia, moralismo barato, desconhecimento, maldade, ultrapassando qualquer limite. Nunca tinham visto, talvez, um espetáculo livre de amarras, ido a um teatro, lido um texto forte de tantos autores que temos, e não é de hoje, odeiam a arte. Ah, também não fazem sexo; Oh! – mas o que é isto? Não têm prazer, nem admitem que exista, que há quem goste, que a diversidade abriu as portas, escancarou as janelas.

Santos do pau muito oco. Os mesmos que alimentam a audiência absurda de sites e perfis pornô, e nem se fala mais no escurinho do cinema. Ficaram mais incomodados ainda porque tudo correu em paz, ao contrário do que eles previam e até apostavam contra. Aliás, eles também assistiram, como uma certa turma conservadora captada mexendo os pezinhos e que depois correram para se explicar para seu grupo. Um deles ousou dizer que foi ao show de Madonna porque ela é “amiga de Israel”.

Chove ignorância e preconceito, no caso também mais uma mostra do etarismo que condena as mulheres – Madonna, 65 anos, quase 66! Nem viram nada quando ela chegar aos 80 rebolando mais que Mick Jagger quase com 81, ambos leoninos da gema.

Chove uma enchente de negacionistas, uma enchente. Negam tudo que não seja para eles. Gostariam que o mundo regredisse e ao que nos tiraria direitos tão duramente conquistados. Se aproveitam da liberdade, que conquistamos e pela qual tantos morreram. Essa chuva de horror tem de parar, para evitar novas tragédias que nos enlameiem ainda mais enquanto sociedade civilizada.

Marli Gonçalves é jornalista, consultora de comunicação, editora do Chumbo Gordo e autora de Feminismo no Cotidiano.