Justiça procura neta de Tite para quitação de dívida de R$ 70 mil

A Justiça procura por neta do vereador e pré-candidato a prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), Eduarda Markez Gonçalves, 22 anos, foi condenada a pagar dívida equivalente a R$ 70 mil por deixar de pagar aluguel do apartamento em que morava, na Rua Maceió, bairro Barcelona. O imóvel a uma viúva, que, segundo seus advogados, depende do dinheiro para se alimentar e pagar contas.

A ação judicial de cobrança contra Eduarda é movida por Claudete Marques Kinochita, proprietária do imóvel. Segundo documentos a que a reportagem do Diário teve acesso, a jovem assinou contrato de locação de apartamento por 30 meses, de 27 de julho de 2021 a 2 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 2.400 mensais. Porém, em maio de 2022, a inquilina deixou de pagar pela moradia. O calote se repetiu em maio e junho daquele mesmo ano.

Para tentar receber os valores em aberto, Claudete, que, segundo seus advogados, é viúva e depende do valor dos aluguéis para se alimentar e pagar contas pessoais, processou Eduarda. A juíza Ana Lucia Fusaro, da 2ª Vara Cível, por meio de despacho, notificou a inquilina, em 22 de julho de 2022, sobre a dívida e prazo para pagamento dos valores em aberto no prazo de 15 dias.

Com o depósito judicial concluído, explicou a magistrada, o contrato seria mantido e a inquilina poderia seguir no imóvel. O valor total da dívida, na ocasião, era de R$ 12.354,92 referentes às mensalidades, parcelas de apólice de seguro fiança, cotas de condomínios e parcelas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Porém, como o saldo devedor não foi quitado, a ação seguiu tramitando no Judiciário e Eduarda continuou a não pagar os aluguéis. Foram 14 meses sem qualquer depósito, totalizando dívida R$ 51 mil em junho do ano passado.

Como não houve acordo e qualquer pagamento, ordem de despejo coercitivo (com apoio policial) foi dada. O mandado, assinado pela juíza Ana Lucia Fusaro, em maio do ano passado, determinava a desocupação “voluntária do imóvel” no prazo de até 15 dias sob pena de Eduarda e quaisquer outras pessoas que permanecessem no apartamento serem retirados à força, pela Polícia Militar ou GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano.

Sem alternativas para ficar no imóvel e com medo do constrangimento público de ser tirada de forma forçada, segundo apurou o Diário, Eduarda teria deixado a residência no dia 5 de junho de 2023. Esta é a data constante no processo, que indica a devolução do imóvel e cobrança proporcional daquele mês de aluguel no valor de R$ 264,50.

Com o imóvel desocupado, Claudete Marques Kinochita, por meio de seus advogados, seguiu com as cobranças judiciais para receber os valores. Várias foram as tentativas de localizar a jovem, que segue em endereço desconhecido.

A Justiça busca por Eduarda socorrendo-se dos endereços cadastrados em suas contas bancárias, mas em nenhum deles – três apartamentos na Rua São Paulo, no bairro mais tradicional de São Caetano, o Santa Paula – ela foi localizada. A autorização de pesquisa data de 26 de fevereiro.

As ações de cobrança seguem na Justiça e estima-se que o valor devido, em valores atualizados, supere R$ 70 mil. Eduarda não foi localizada pelo Diário. Tite optou por não comentar.

FAMÍLIA PROBLEMA

Esta não é a primeira vez que um integrante da família de Tite Campanella se envolve em polêmicas na cidade. A filha mais velha do vereador, Anne Campanella, foi flagrada desrespeitando regras sanitárias impostas pela Covid-19. Durante as restrições de circulação impostas pela pandemia, ela foi flagrada em um bar, lotado, curtindo a noitada, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro.

Na oportunidade, abril de 2021, Tite Campanella era prefeito interino de São Caetano e defendia publicamente o fim das restrições e a abertura dos estabelecimentos. O pré-candidato lamentou o fato na época. Anne é mãe de Eduarda.

Há outro episódio familiar que ganhou publicidade. Em agosto de 2021, o Diário reportou que Anne efetuara saques do auxílio emergencial pago pelo governo federal às famílias de baixa renda durante a pandemia. Segundo apuração, a primogênita de Tite recebeu ao todo R$ 3.600 de junho a dezembro.