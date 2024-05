Número de feridos por enchentes no RS sobe a 806; desalojados aumentam para 537 mil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou neste sábado, 11, que o número de pessoas feridas nas enchentes que atingem o Estado aumentou para 806. Em boletim anterior, divulgado no início da tarde, eram 756 feridos. O total de desalojados pelas inundações também cresceu - de 339,9 mil para 537,4 mil.

O número de mortes provocadas pelos alagamentos se mantém inalterado, em 136, assim como o de pessoas desaparecidas, em 125. Ao todo, foram afetados 446 municípios e há 81.043 pessoas em abrigos. O total de atingidos pelas chuvas e enchentes soma 2.115.416 pessoas.

Segundo a Defesa Civil estadual, o Rio Grande do Sul tem um efetivo de 27.589 pessoas, 4.398 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações ajudando nas operações de resgate.

Na quinta-feira, 9, o governo federal apresentou um pacote com medidas para socorrer o Estado. São 12 ações, que vão injetar R$ 50 bilhões para o Rio Grande do Sul, sobretudo em ações de crédito para famílias, empresas e pequenos agricultores. Segundo a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, serão beneficiadas ao menos 3,5 milhões de pessoas.

Durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou que o valor dos recursos para o Rio Grande do Sul pode ser revisto, a depender da avaliação do quanto será necessário para reconstruir o Estado. Ele também disse que esse socorro é uma medida isolada, e que ainda virão outras ações, como relacionadas à dívida do governo gaúcho.