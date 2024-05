Nível do rio Taquari (RS) continua em elevação

O nível do rio Taquari, que subiu significativamente ao longo das últimas 24 horas, continua em elevação e superou a cota de inundação no município de Estrela, no Rio Grande do Sul, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). O boletim mais recente, das 17h deste sábado, aponta que o nível do rio Taquari aumentou em mais de 5 metros ao longo das últimas 24 horas, praticamente dobrando em alguns dos municípios gaúchos monitorados.

Foram os casos de Santa Tereza, Muçum e Encantado, onde as águas subiram rapidamente e chegaram ao nível de alerta, indicando possibilidade elevada de ocorrência de inundação no local.

Nestas cidades, o nível do rio Taquari alcançou, respectivamente, 10,79, 11,36 e 10,05 metros, aproximando-se das cotas de inundação - de 15, 18 e 12 metros, nesta ordem. Em Bom Retiro do Sul a situação também é de alerta, após aumento de 4,50 metros no nível das águas nas últimas 24 horas, a 13,69 metros, também chegando perto da cota de inundação, de 16,50 metros.

Em Estrela, o nível das águas aumentou 5,91 metros, chegando a 19,09 metros - ultrapassando a cota de alagamento, de 19 metros.

Rio Caí

Já o nível do rio Caí em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, deve superar a cota de inundação até a madrugada deste domingo, 12, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). A previsão é de que as águas cheguem a 11,47 metros. Por volta das 17h de hoje, 11, elas estavam a 10,00 metros, apenas 50 centímetros abaixo da cota de inundação.

Em Montenegro, o rio Caí está a 6,38 metros - 38 centímetros acima da cota - e deve continuar aumentando, chegando a 6,70 metros na próxima madrugada.