?Altas Horas? de Dia das Mães traz convidadas como Fátima Bernardes e Gabi Martins

O Altas Horas de hoje, sábado, 11, traz uma homenagem ao Dia das Mães com diversas artistas e personalidades acompanhadas por seus filhos, como Fátima Bernardes com Bia Bonemer; Adriana com as gêmeas Natanna e Tuanny; Arlindinho com Babi Cruz; Gabi Martins com Maíra Martins; Hungria com Rachel Hungria; Lucas Lucco com Karina Lucco; Mano Walter com Elineusa Tenório; MC Binn com Mariza Ventura; Priscilla com Paula; e Sarah Beatriz com Monica Carvalho.

Entre os números musicais, haverá a apresentação de canções como I Love You Baby, A Pureza da Flor, Amor Perfeito, Não Quero Dinheiro, Sozinho, Fogo e Paixão, Fico Assim Sem Você, Tocando Em Frente e Todavia Me Alegrarei.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas de hoje, sábado, 11 de maio, vai ao ar às 22h25, após o a novela Renascer. A previsão de encerramento é à 0h15.