Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton durante quimioterapia: "está bem"

O príncipe William atualizou o estado de saúde de sua esposa, Kate Middleton, durante uma visita a um hospital nas Ilhas Scilly, um arquipélago na costa da Cornualha, sudoeste da Inglaterra.

Em um dos poucos comentários do membro da realeza sobre a condição de Kate, William disse que a princesa de Gales "está indo bem" durante o tratamento de câncer, ao ser questionado por Tracy Smith, uma administradora do hospital.

"Perguntei a William sobre sua esposa Kate e ele disse ela está indo bem, obrigado", disse Smith aos repórteres. "E sugeri se eles gostariam de vir para uma visita e trazer as crianças."

William viajou até o local para inaugurar a construção de um novo prédio que incluirá leitos de tratamento e expansão de uma maternidade. Ele também se reuniu com empresários locais, crianças e usuários do porto enquanto visitava o porto de St. Mary, a porta de entrada marítima para as ilhas de Scilly.

A princesa de Gales se afastou de seus deveres públicos após anunciar em 22 de março que havia sido diagnosticada com câncer. Em uma mensagem de vídeo, ela disse que havia começado a quimioterapia.

Em 16 de janeiro, Kate passou por uma cirurgia abdominal e desde então não fez aparições públicas, gerando especulações. Na mensagem, ela diz que na época lhe foi falado que sua condição não era cancerosa, mas mais tarde foi descoberta a presença do tumor.

A notícia veio depois que o rei Charles III, seu sogro, também anunciou que estava em tratamento de um câncer. Charles voltou às atividades públicas na semana passada depois que o Palácio de Buckingham afirmou que os médicos estavam animados com seu progresso. Seu tratamento ainda continua.