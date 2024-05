Tottenham vence, rebaixa Burnley e pode ser decisivo na luta do título do Campeonato Inglês

O Tottenham venceu o Burnley por 2 a 1, de virada, neste sábado, em Londres, e ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões, mas precisa contar com tropeço do Aston Villa que tem quatro pontos a mais na classificação do Campeonato Inglês (67 a 63). O resultado também decretou o rebaixamento do Burnley, que se junta ao Sheffield United. Nottihgham Forrest (29 pontos) e Luton Town (26) decidem qual será o terceiro time que disputa a segunda divisão na próxima temporada.

Além de definir posições na parte de baixo da tabela, o Tottenham pode interferir na disputa do título entre Manchester City (85 pontos) e Arsenal (83). O time de Londres enfrenta a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola, que busca o quarto título seguido, na terça-feira, em partida atrasada de 34ª rodada.

No jogo disputado neste sábado no Tottenham Hotspurs Stadium, o Burnley parecia que iria complicar a vida dos donos da casa e manter suas chances de permanecer na elite do futebol inglês. O time abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com o meia dinamarquês Jacob Larsen.

O Tottenham chegou ao empate 7 minutos depois com o defensor espanhol Pedro Porro, mas a virada só se concretizou no final da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, outro jogador da defesa, o holandês Micky van den Ven, marcou após cruzamento de James Madison.

Agora, o Tottenham precisa torcer contra o Aston Villa, que na segunda-feira enfrenta o Liverpool, que já está garantido na Liga dos Campeões e não tem mais pretensões no campeonato. Na última rodada, o Tottenham enfrenta o lanterna Sheffield United, e o Aston Villa visita o Crystal Palace.

Outros resultados deste sábado do Campeonato Inglês: Fulham 0 x 4 Manchester City; West Ham 3 x 1 Luton Town; Wolverhampton 1 x 3 Crystal Palace; Bournemouth 1 x 2 Brentford; Everton 1 x 0 Sheffield United; Newcastle 1 x 1 Brighton; Nottingham Forest 2 x 3 Chelsea