Após negar ver Príncipe Harry, Rei Charles III se encontra com David Beckham

Mais uma polêmica para a lista! Rei Charles III não abriu espaço em sua agenda para reencontrar o Príncipe Harry. Além disso, ele teria afirmado estar fugindo de mais drama, que sempre vem com o caçula. Após isso, o monarca viu e conversou com David Beckham.

De acordo com o jornal The Sun, o encontro de Charles e o marido da ex-Spice Girl foi focado em um projeto especial. O momento que já voltaria os olhos do mundo a ele, foi marcado para falar sobre King?s Foundation.

A instituição de caridade do monarca foi criada em 1986, mas começou com o nome de Prince of Wales's Institute of Architecture. Ela acompanha as mudanças de título vividas por Charles e é focada em educação.