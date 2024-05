Grávida, Vanessa Hudgens é flagrada passeando com boné do time de beisebol do marido

Encantando os fãs que estão acompanhando sua gravidez, Vanessa Hudgens foi vista curtindo Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz, conhecida por ter vivido Gabriela em High School Musical, não está se escondendo durante a gravidez.

Hudgens está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador de beisebol Cole Tucker. O atleta é oito anos mais novo que ela, e no começo do namoro a informação gerou burburinho entre internautas norte-americanos.

Em homenagem ao amado, Vanessa apostou em um acessório com o símbolo do time dele, Los Angeles Angels. Além disso, fãs brincaram com o fato dela carregar várias coisas em uma mesma mão. Na web, é comum a piada de que mulheres se adaptaram a segurar tudo, já que os bolsos são menores em suas roupas.