Filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci completa três meses

Na última quinta-feira, dia 9, o filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci, Gabriel, completou três meses de vida. Como de costume, o casal prepara uma festa temática para a comemoração do mêsversário do filho e dessa vez o tema foi do filme O Poderoso Chefinho.

As fotos da festa foram compartilhadas no Instagram do ator com uma legenda para o filho:

Os dias estão passando rápido demais e o nosso poderoso chefinho já completou três meses. Tempo, vai com calma!

Os seguidores do ex-bbb deixaram várias mensagens de carinho nos comentários da publicação.

Nas comemorações anteriores, os temas foram A Padaria do Gabriel, para seu primeiro mêsversário. Fazendo referência à sua ex-esposa Maíra Cardi, que reclamou que o Arthur estava comendo pão no reality. Já para o segundo, o tema foi BBBaby, homenageando o pai, campeão da edição de 2022 do programa.

Vale lembrar que o atual casal está junto desde 2023, com uma pausa no relacionamento em setembro do mesmo ano três dias após o anúncio da gravidez de Jheny. No entanto, os dois reataram logo em seguida e continuam juntos até hoje.