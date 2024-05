Pabllo Vittar se machuca ao cair de joelhos no palco durante participação no show de Karol G em São Paulo

Na noite da última sexta-feira, dia 11, Karol G agitou São Paulo com um show. A apresentação da colombiana fazia parte da turnê Mañana Será Bonito e contou com os maiores hits dela.

A artista realizou trocas de figurino e chegou a surgir com um look inteirinho verde e amarelo, com a bandeira do Brasil em formato de coração estampada na camiseta. Feliz em estar no nosso país tropical, ela declarou:

- Eu acho que vocês são pessoas muito parecidas com minha família da Colômbia. Muito gentis, muito especiais, [tem] muita festa também, adoro uma festa. Achei que tinha que ter paciência, tinha que trabalhar muito para fazer as coisas organizadas, com disciplina. Então tomou muito tempo para estar aqui com vocês, mas agora estou muito orgulhosa. Hoje somos 13 mil pessoas aqui. Acho que no futuro vamos ter muito mais, Brasil.

Pabllo Vittar foi convidada fazer participação no show e entregou tudo de si no palco. As duas artistas cativaram com suas interações e levaram a plateia à loucura. Nas redes sociais, a drag queen se declarou para Karol G:

Te amo.

A animação e dedicação de Pabllo foi tanta, que ela acabou caindo de joelhos no palco e se machucou.

Na plateia para curtir a noite, estava a cantora Urias, que arrancou suspiros com seu belíssimo look branco rendado. Priscilla Alcântara levou o namorado, o DJ André Laudz, para assistir ao show juntinho com ela. Anny Gabrielly também esteve por lá.