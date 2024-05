Elizabeth Hurley diz que filho a fez se sentir confortável em gravar cena lésbica de filme: - Você tem que confiar nas pessoas que trabalha

A atriz Elizabeth Hurley disse ao Loose Women que seu filho Damian fez com que ela se sentisse confortável em gravar as cenas lésbicas e picantes do filme Strictly Confidential. Para ela, confiar em quem você trabalha é essencial para o desenvolvimento da atuação e ter seu primogênito como diretor fez com que ela ficasse mais relaxada:

- Ter um membro da família no campo junto com você enquanto faz uma cena sensível significa poder deixar algumas inibições para trás. É ótimo saber que ninguém vai explorar você. Como uma atriz, você deve confiar nas pessoas com quem está trabalhando, as pessoas atrás das câmeras. Você tem que confiar em todo mundo.

No filme de estreia do diretor, sua mãe interpreta Lily, uma mãe que recebe a melhor amiga de sua filha em sua casa um ano depois das mortes misteriosas de seu marido e filha. Segredos são revelados no decorrer do filme, inclusive o caso amoroso entre Lily e a amiga de sua filha, interpretada por Pear Chiravara.

Sobre a cena íntima entre as duas, Elizabeth alega que é uma cena de extrema importância para narrativa, pois a Mia (amiga de sua filha) e protagonista do longa-metragem, está à procura de respostas para o suicídio de sua melhor amiga:

- Bom, foi uma parte muito importante da narrativa, quando Mia, nossa protagonista, está nessa busca para descobrir por que sua melhor amiga se matou. Foi tão essencial [no enredo] que a filmagem física em si nem foi algo que conversamos. Nós só sabíamos o impacto que teria na história e o resto foi somente nosso trabalho.

No programa The One Show, no qual eles apareceram juntos, Elizabeth disse que ser gravada por seu filho era algo natural, uma vez que ele a filma desde que ganhou sua primeira câmera. A atriz contou que a primeira vez que foi gravada por ele foi quando ele tinha dez anos de idade, e desde então ele não parou de filmá-la.

Além disso, a mãe mostrou muito orgulho de seu filho e disse:

- Ele escreveu esboços e inicialmente pequenos filmes para bebês. Depois, gradualmente passou a fazer filmes maiores. Eu sempre disse que estaria em seu primeiro filme, e porque ele me filmava tanto, e porque muitas vezes eu o forçava a tirar fotos minhas o tempo todo, simplesmente não parecia nada. Foi um filme de baixo orçamento. Foi como fazer e acabar, e continuar.

Damian complementou e disse que está adorando a experiência:

- Isso tem sido um furacão. Foi tão incrível, tão incrível perceber que tínhamos um monte de amigos e família!

Ao falarem das cenas quentes entre ela e sua companheira de telas, Elizabeth disse que todos sabem que não é sexy de verdade gravar nenhum tipo de cena íntima, é só técnica. Nós ensaiamos e Damian fez com que fosse muito confortável. Não foi nada demais.

Vale lembrar que Damian é filho único e Elizabeth é uma mãe solteira, pois seu pai biológico não quis entrar em contato com ele; os dois nem chegaram a se conhecer, pois seu pai cometeu suicídio ao se jogar de um prédio, em 2020. No entanto, a atriz diz que sua relação com seu filho é muito boa, já que passam muito tempo juntos:

- Damian é filho solteiro de uma mãe solteira, então passamos muito tempo juntos e o relacionamento que construímos é muito diferente de mim e de minha mãe.