Michel Teló detalha situação de seus familiares no Rio Grande do Sul: - Tenho um tio que o morro levou a casa dele

Na última sexta-feira, dia 10, Michel Teló compartilhou um vídeo em suas redes sociais contando como está a situação de sua família no Rio Grande do sul. O cantor, que é natural da cidade paranaense de Medianeira, revelou que possui muitos parentes na região que sofreu com as fortes chuvas e enchentes.

Abalado, o sertanejo começou detalhando como seus familiares foram afetados. Um de seus tios perdeu a casa por conta do deslizamento de um morro e sua prima ficou dez dias sem conseguir entrar em contato.

- Minha família é do Vale do Taquari [...] Está sendo realmente muito difícil para a [minha] família. Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questão de minutos. Minha prima entrou em contato agora, depois de dez dias. Eles estavam ilhados no Vale do Taquari, na região ali de Encantado, doutor Ricardo, Mussum, recebendo comidas por helicóptero porque, até então, não chegava nada. O acesso está dificílimo.

Em seguida, Michel disse que doou o cachê de um de seus shows para as vítimas da tragédia e seguirá fazendo tudo o que pode para ajudar.

- A gente está vivendo isso aqui e estamos tentando ajudar de todas as maneiras, enviando mantimentos, carretas de água, de alimento, de medicamentos, roupas. Hoje [quinta-feira] tenho show em Paulo Lopes, em Santa Catarina, e quero convidar todos pra trazer suas doações. O cachê desse meu show em Paulo Lopes, eu já doei na semana passada e vamos continuar doando.

Ele também aproveitou para pedir que mais pessoas se mobilizem.

- O que você puder fazer, se você tiver um casaco na sua casa, por favor, pega ele e embala, coloca o tamanho e especifica o tipo de roupa e envia para doação. Se você tiver um real, dez reais, cem reais e puder fazer um pix para alguma instituição, faça. Vamos ajudar, os gaúchos estão precisando muito. Ainda mais nesse momento que está um caos. Voltou a chover, eles vão precisar por m tempo da nossa ajuda, do nosso cuidado, da nossa solidariedade. O sul precisa disso, conto com vocês e bora fazer isso juntos.

E finalizou parabenizando a todos que estão trabalhando na linha de frente. O cantor possui vários parentes que estão na região tentando ajudar o máximo possível.