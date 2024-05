Porta-voz do Grande ABC

A história do Grande ABC está registrada nas páginas do Diário. Nestes 66 anos e 19.434 edições publicadas, não é exagero algum dizer que tudo de importante que aconteceu nas sete cidades durante estas quase sete décadas foi contado, debatido e analisado pelo jornal. E mais, em muitos e muitos casos, a ação direta deste periódico resultou em melhorias para a população da região.

Em sua história de sucesso, o Diário se orgulha de muitas coisas. A principal delas é de estar ao lado dos moradores do Grande ABC. Não apenas como uma testemunha ocular dos fatos, mas como agente transformador. Seja revelando malfeitos de pessoas sem escrúpulos, ou jogando luz sobre iniciativas de sucesso que vieram a se tornar modelos para todo o País.

O Diário deu voz a muitos indíviduos, militou em várias causas, apontou caminhos, comprou brigas, defendeu, tomou as dores e, principalmente, incomodou. Tirou o sossego de muitos que se julgavam poderosos, seja por ocuparem cargos importantes ou por terem posses, sempre com o intuito de fortalecer a região.

Até porque o regionalismo sempre foi uma das bandeiras deste que é um dos principais veículos de comunicação do País. O Diário sempre enxergou a união dos sete municípios como a melhor forma de empoderamento, quando essa palavra sequer era usada.

Foram muitas as transformações da região retratadas nas páginas do Diário. Desde o nascimento e fortalecimento da indústria, principalmente do setor metalúrgico, a chegada dos shopping centers, das grandes universidades e até mesmo o surgimento de líderes em áreas políticas ou empresariais que foram determinantes para a trajetória da região e até mesmo do País.

No momento em que se discutem novas tecnologias, matrizes energéticas e até mesmo o surgimento de novas profissões, o Diário segue a sua trajetória. Mantendo o protagonismo, e se colocando sempre como aliado da região, mirando o futuro, mas sempre tendo o Grande ABC como seu principal foco.