‘Notícias do Município’ se corrige sobre Reple

O Notícias do Município, diário oficial de São Bernardo, trouxe em sua edição de ontem correção dos editais publicados nas edições de 26 de abril e 3 de maio e assinados equivocadamente pelo secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, no período em que ele se encontrava de férias e estava sendo substituído pelo adjunto Edson Massamori Nakazone. A falha de procedimento foi exposta pelo Diário em reportagem publicada no último sábado e, segundo especialista ouvido pelo jornal, tornava os despachos nulos. Consultado, o advogado Arthur Rollo alegou que nenhum servidor público tem atribuição para expedir atos administrativos durante o recesso. Foi por isso que a administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) determinou a publicação da errata.

Novo?

Articulação promovida pelo vereador de Santo André Professor Jobert Minhoca (Podemos) retirou o ex-candidato a deputado estadual Kaique Vicente (foto), que teve 1.998 votos em 2022, do grupo que sustenta a pré-candidatura ao Paço do Coronel Edson Sardano (Novo) para aproximá-lo do time de Gilvan Junior (PSDB), nome indicado pelo Paulo Serra à sucessão municipal. “Respeito muito o Sardano, mas ele não é novo. Infelizmente o partido pecou e se perdeu nesse sentido. Novo é o Gilvan”, justificou o político à coluna sobre a mudança.

Luto

Morreu ontem Saulo Roberto Garlippe, ex-dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e responsável pela negociação que derrubou a intervenção militar na entidade, em 1982. Antes disso, nos anos 1960 e 1970, militou no PCdoB e ajudou a construir a Central Única dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores, pelo qual foi candidato a deputado federal em 1986. Seu corpo foi cremado. PT e CUT divulgaram notas de pesar.

Na pele

Pré-candidato a prefeito de São Bernardo, o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) revelou ontem que, quando criança, morador da periferia da cidade, conheceu “de perto a dor de perder tudo com a chuva, assim como muitas vítimas do Rio Grande do Sul, que enfrentam esse momento tão difícil”. Em suas redes sociais, ele contou que a experiência da infância o levou a realizar “obras antienchentes por toda a cidade para que as pessoas pudessem dormir tranquilas” quando assumiu a Secretaria de Obras.

Lei! Ora, a lei...

Vereadores e pré-candidatos ao Legislativo de Diadema, como Maria do Socorro (PSD), aparecem em faixas espalhadas pela cidade, ao lado do prefeito José de Filippi Júnior (PT), saudando as mães, cujo dia é celebrado amanhã em todo o Brasil. Estaria tudo certo com a homenagem se Lei complementar que vigora na cidade desde 22 de dezembro de 2018, quando Lauro Michels comandava o Executivo municipal, não proibisse expressamente a prática.