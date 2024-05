Palavra do Leitor - 11 de maio de 2024

‘Novo DPVAT’ – 1

“Senado Federal aprova a criação do ‘novo DPVAT’” (Política, dia 9). A saga arrecadatória não tem fim. Lembram-se do famigerado imposto DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres) de tantos desvios, CPI etc? Pois é. Ele está de volta depois de extinto no governo Bolsonaro. Agora com o nome de SPAVT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito). Este projeto foi do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). É mais um imposto no lombo dos brasileiros que vai gerar mais R$ 7 bilhões de arrecadação por ano ao governo. Como eu sempre digo: governo é igual a uma família. Tem que ajustar as despesas de acordo com as receitas e não o contrário, como temos visto, senão a conta não fecha. Uma hora estoura. O problema não é o quanto se ganha ou se arrecada e sim o quanto e como se gasta. Esta conta nunca vai fechar neste governo, pois, como sabemos, ele é arrecadador/gastador. E quem sofre é o povo brasileiro, com uma das mais altas cargas tributárias do planeta e serviços públicos de péssima qualidade. Fazuéli!

Mauri Fontes

Santo André

‘Novo DPVAT’ –2

Senadora Mara Gabrilli e senador Giordano, ambos de São Paulo, vocês são a vergonha do nosso Estado. Sabemos que, mesmo que estivessem presentes na votação do DPVAT, votariam a favor! Vergonha!

Ailton Lima

São Bernardo

‘Novo PDVAT’ – 3

Lula faz questão de ser protagonista de decisões tais como a liberação de dinheiro para a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, isso depois de muito sofrimento daquele povo. Lula também deveria mostrar aos brasileiros o protagonismo que também é seu: a favor da saidinha dos presos, a volta do DPVAT, agora SPVAT, contra a desoneração da folha, além de ter decepcionado gente do mercado que apostou em Lula, caso do presidente e diretor de investimentos da Verde Asset, Luís Stullhlberger, que lamenta ter confiado na possibilidade de Lula equilibrar as contas públicas. Quem apostou em Lula vê agora que comprou gato por lebre?

Izabel Avallone

Capital

Tragédia no Sul

São iniciativas como a do governador de São Paulo, enviando equipes de bombeiros, socorristas e helicópteros, inclusive uma UTI aérea, que fazem toda a diferença. Não importa se assado frito ou cozido, o que conta ponto é a solidariedade. Joguetes políticos neste momento não valem de nada. O que vale são vidas humanas salvas. Obrigado, governador.

João Camargo

Capital

Comércio ambulante

Vimos através desta solicitar as devidas providências na Praça Lauro Gomes, que tem comerciantes com dez quiosques, sendo que poderia ser um para cada comerciante. O pessoal que vende pamonha é apadrinhado do Marcelo Lima e do prefeito Orlando Morando. E vendem churrasco também sem alvará. A população de São Bernardo está solicitando as devidas providências. Sendo que, com a injustiça, tem muitos pais de filhos precisando de um espaço e não consegue. Vamos ao Ministério Público.

Luciano dos Santos

São Bernardo

Zacarias e Bolsonaro

‘Perfil ligado a Bolsonaro manda Luiz Zacarias remover outdoors’ (Política, dia 9). A melhor resposta de Zacarias será a vitória nas urnas, num futuro próximo. Político experiente, homem de bem, filho, esposo e pai exemplar, não costuma abalar-se com situações desagradáveis. Faz parte da trajetória de trabalho de um grande líder, novas batalhas, riscos previstos e grandes desafios, rumo ao progresso da nossa cidade.

Wilma Maria Moraes

Santo André