Netuno disputa liderança do grupo contra Inter de Limeira

Com 100% de aproveitamento na Série D do Brasileiro, o Água Santa espera manter a boa fase diante da também invicta Inter de Limeira, em partida que vale a liderança do Grupo A7, neste sábado (11), às 16h, no Limeirão.

Empatadas na liderança com seis pontos, as equipes são as únicas invictas da chave, e o vencedor vai terminar a terceira rodada isolado no primeiro lugar.

A esperança da equipe diademense parte do meio-campista Neílton, que balançou as redes nos dois jogos até o momento. O atleta também garantiu a vitória por 2 a 1 do Água Santa no último compromisso, diante do Maringá, com um gol aos 52 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA

André Luiz; Willians, Gui Mariano, Diego Jussani e César; Gustavo Hebling, Lucas Café, Cesinha e Rafael Silva; Albano e Kauê.

Técnico: Felipe Conceição.

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Mika, Wellington, Matheus Abreu e Eliel; Viliam, Rafael Oler, Bruno Silva e Neilton; Jean Carlos e Jeam.

Técnico: Bruno Pivetti.

Juiz: Victor Lucas Pereira Silva.

Local: Estádio do Limeirão, em Limeira, às 16h.