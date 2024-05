Mauá reforça ações preventivas contra enchentes com o Cata-Bagulho

Para reforçar os cuidados preventivos contra as enchentes e também deixar a cidade ainda mais limpa, a Prefeitura de Mauá intensificou os trabalhos da Operação Cata-Bagulho. Nas últimas três semanas, já foram coletadas mais de 38 toneladas de materiais inservíveis. Neste sábado, as equipes da secretaria de Serviços Urbanos vão percorrer as ruas do Centro, Bairro da Matriz, além das vilas Bocaina, Dirce e Guarani. Na próxima segunda-feira (13) será a vez dos jardins Itapark, Mauá, Bela Vista e nas vilas Independência, Emílio, São Francisco e Falchi.

É importante que o material a ser recolhido já esteja próximo ao portão da residência, sempre antes das 8h da manhã do dia da coleta. Móveis e eletrodomésticos que o munícipe queira descartar são recolhidos pela operação dentro da programação determinada.

Fora do período do programa, a população deve utilizar os cinco ecopontos da Prefeitura de Mauá para realizar o descarte de materiais recicláveis, como papel, papelão, metal, plástico, vidro, entulhos em pequenas quantidades (máximo de cinco sacos), madeira, eletrônicos, eletrodomésticos, óleo de cozinha usado, entre outros. Mais informações sobre o Cata-Bagulho e a coleta podem ser obtidas por meio dos telefones: 4512-7661 ou 4512-7786.

Os ecopontos funcionam de segunda a sábado das 8h às 17h. Caso o veículo seja utilizado para ir até o ecoponto não tenha placa de Mauá, ou tenha placas do modelo Mercosul, é necessário apresentar comprovante de endereço que confirme que é morador da cidade.

Os endereços dos ecopontos estão localizados em diferentes áreas de Mauá. A Avenida Guerino Stella, próxima ao número 357, está situada no Jardim Zaíra. Já a Avenida Jesuíno Nicomédio dos Santos, na esquina com a Sebastião Antônio da Silva, fica no Jardim Zaíra 4. A Rua José Pedro Corrêa, sem número especificado, está no Jardim Lisboa. A Rua Luiz Pacolla, próxima ao número 21, está localizada no Jardim Itapeva. Por fim, a Avenida Papa João XXIII, na altura do número 1413, ao lado do pátio de veículos, está na Vila Noêmia.