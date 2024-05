GCM estaria atuando com porte de arma irregular em Diadema

O porte de arma de agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema estaria irregular. Segundo denúncia, ao menos oito guardas atuam hoje, nas ruas, com registro cancelado da licença de uso de armamento. O Diário consultou o Sinarm (Sistema Nacional de Armas), banco de dados da Polícia Federal que armazena o cadastro dos registro de porte, e constatou que as licenças apresentadas na denúncia recebida estavam canceladas. A Prefeitura, porém, diz que outro porte teria sido gerado, sendo o antigo inválido.

Segundo um dos denunciantes, os agentes com o porte de arma funcional irregular trabalham ostensivamente, ou seja, nas ruas da cidade. Ele cita que o fato foi descoberto por curiosidade, há cerca de dois meses, e não houve explicações por parte da administração da corporação aos funcionários, o que gerou preocupação, já que eles não têm nenhum conhecimento de um novo número de porte que teria sido gerado. A versão do Paço diademense é diferente e aponta que os agentes teriam sido informados sobre a atualização no número do porte.

A Prefeitura afirma que nenhum guarda municipal em atuação na cidade está com a situação do porte de arma irregular, estando os mesmos regularizados junto à Polícia Federal. O Paço admite que o porte de arma de alguns GCMs da cidade tem data de validade até 28 de maio, mas afirma que o processo de renovação teve início em fevereiro de 2024. Segundo a administração, todos os servidores cujo porte de arma vence neste ano foram encaminhados para o Departamento de Polícia Federal, de acordo com o novo procedimento.

“Os números de portes antigos passam a constar no sistema como cancelados, porém, um novo número foi emitido, retornando para o comando da GCM, que está providenciando a emissão de nova funcional com o novo número”, diz o comunicado.

O Paço diz que o comando da GCM já foi questionado sobre esse tema por alguns servidores. A administração, porém, admite que não houve a divulgação dos números dos novos portes para o efetivo total porque os procedimentos ainda não foram concluídos.

Especialistas ouvidos pelo Diário dizem que qualquer pessoa com porte de arma suspenso não pode portar o armamento, o que se amplifica quando se trata de agentes de segurança. De acordo com os especialistas, geralmente as próprias corporações realizam a renovação do documento, com avaliações psicológicas, 80 horas de curso de formação, além de avaliação de tiro a cada dois anos, conforme já feito em Diadema, segundo a Prefeitura e fontes do Diário na corporação.

Para Oséias Francisco da Silva, presidente da CONGM (Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil) e supervisor da GCM de São Bernardo, a possível suspensão do porte de armas, seja provisória ou definitiva, traz prejuízos principalmente para os GCMs já que eles trabalham armados, o que possibilita o atendimento em diversos tipos de ocorrência, como furto e roubo, e a falta do equipamento pode gerar dificuldades para a corporação.

“A suspensão afeta a integridade física durante o tempo em serviço, mas principalmente fora dele, porque o porte particular está atrelado ao funcional. Uma vez que o segundo cai, acontece a mesma coisa com o primeiro, ou seja, o GCM fica vulnerável tanto em serviço quanto fora dele”, explica Oséias. “Os guardas não vão mais realizar atendimento de ocorrências emergenciais nem inibir ações criminosas porque não têm condições suficientes para isso.”

A Polícia Federal não respondeu aos questionamentos do Diário.

EM 2019

Há cinco anos, o porte de arma de 98% do efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema estava irregular, de um total de 156 guardas com direito a portar arma de fogo em serviço. A Prefeitura reconheceu a situação na época, mas disse que a renovação não foi feita a tempo devido ao descredenciamento, pelo Ministério da Justiça, da clínica que fazia as avaliações psicológicas.