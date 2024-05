Chega a 69 número de habilitações a empresas que podem receber crédito financeiro no Mover

Chegou a 69 o número de habilitações a empresas que estão autorizadas a receber créditos financeiros como contrapartida de investimentos em inovação e descarbonização na indústria automotiva. O benefício é dado no âmbito do Mover, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

De acordo com a pasta, das autorizações, 67 são para unidades fabris que já produzem autopeças, veículos leves e veículos pesados no Brasil; uma é para serviços de P&D; e uma é para projeto de relocalização de uma fábrica de motores da FCA Fiat Chrysler, vinda de outro país, com investimento previsto de R$ 454 milhões e geração de 600 empregos diretos.

Os pedidos de habilitação partiram de empresas instaladas em São Paulo (26), Rio Grande do Sul (17), Minas Gerais (7), Paraná (7), Santa Catarina (6), Rio de Janeiro (2), Pernambuco (2), Bahia (1) e Amazonas (1).

Quando habilitadas, elas podem apresentar seus projetos e requisitar os créditos proporcionais aos investimentos - que variam de R$ 0,50 a R$ 3,20 por real investido acima de um patamar mínimo.

O Mover prevê um total de R$ 19,3 bilhões de créditos financeiros entre 2024 e 2028.

"Quanto maior o conteúdo nacional de inovação presente nas etapas produtivas, maior o crédito. A busca por mercados externos também resulta em incentivos adicionais. Caso não realize os investimentos previstos, a empresa é desabilitada e tem de devolver os recursos recebidos", explicou o MDIC.