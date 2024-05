Vem uma menina por aí? Internautas juntam imagens que indicam possível sexo do bebê de Hailey Bieber e Justin Bieber

Justin Bieber e Hailey Bieber se tornaram um dos assuntos mais comentados do momento ao revelar que estão esperando um bebê. Inúmeros famosos parabenizaram o casal pela gravidez e fãs já começaram a especular se será um menino ou uma menina.

Internautas começaram a juntar imagens que indicam que os artistas serão papais de uma princesinha. Primeiro, resgataram o fato de que a modelo compartilhou uma selfie colocou na legenda um lacinho cor-de-rosa. Além disso, ela já apareceu segurando uma chupeta de mesma cor.

Também é possível observar que o cantor tem publicado em seu feed do Instagram a foto de um céu com nuvens rosadas. Como se não bastasse, o tom ainda aparece em um comentário deixado por Jazmyn Bieber, irmã de Justin, que colocou dois corações pink em uma publicação do famoso. Achou que tinha acabado? Hailey também tatuou o laço na mão.

Sangue brasileiro

Hailey é filha do ator norte-americano Stephen Baldwin e da brasileira Kennya Deodato. A modelo também é neto de Eumir Deodato, músico carioca da Bossa Nova, e da mineira Rute Almeida. Sendo assim o baby Bieber que está a caminho um pouquinho do Brasil em seu sangue.