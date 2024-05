Justiça bate o martelo e Brian Wilson, dos Beach Boys, vai ficar sob tutela dos empresários após ser diagnosticado com demência

Notícia triste para os fãs de Beach Boys. Na última quinta-feira, dia 9, a Justiça bateu o martelo e afirmou que Brian Wilson, fundador e líder da banda Beach Boys, que fez um baita sucesso nos anos 1960, é incapaz de cuidar de si próprio após o diagnóstico de demência. Sendo assim, aos 81 anos de idade, o artista ficará sob curatela dos empresários.

O tribunal conclui, com base em evidências claras e convincentes, que a tutela da pessoa é necessária e apropriada no sentido de que [Wilson] é incapaz de cuidar de [sua] pessoa, diz o texto do tribunal, no qual o jornal USA Today teve acesso.

Ainda segundo o veículo, o empresário do músico, LeeAnn Hard, e o publicitário, Jean Sievers, vão cuidar de todas as decisões sobre a vida pessoal e a carreira de Brian.