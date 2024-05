Luísa Sonza ajuda na criação de abrigo para mulheres no Rio Grande do Sul: Me deu uma esperança

Por conta da tragédia causada por fortes chuvas no Rio Grande do Sul, Luísa Sonza decidiu utilizar a influência para ajudar na criação de um abrigo para mulheres. Através das redes sociais, a cantora gaúcha celebrou a conquista, além de cobrar governantes e orientar pessoas a não brigarem entre si.

Notícia boa: acabei de receber o vídeo do local do abrigo que estamos criando. Só não mando aqui para preservar a segurança do abrigo, mas me deu uma esperança!, começou escrevendo.

Sobre os casos de briga, afirmou:

Vocês não notam que enquanto a gente briga eles saem do foco da atenção e ficam de boa? E nada nunca muda?

Como dito, a dona do hit Chico ainda cobrou os governantes:

E já aproveito para cobrar sobre os abusos que estão acontecendo entre mulheres e crianças, precisamos de mais policiamento, reforço e exército nas ruas, precisamos que tragam de fora do Estado mais e mais. Não estão dando conta. O governo do Estado não se preveniu dessa catástrofe prevista e agora precisamos dessas e todas as urgências, declarou ao finalizar.