Cenas quentes! Atores de Bridgerton confessam que quebraram móvel nas gravações das cenas de sexo

Ficou quente! Os atores que vão protagonizar a terceira temporada de Bridgerton prometeram aos fãs que as cenas íntimas serão mais picantes do que as anteriores da série. Luke Newton, que dá a vida ao personagem Colin, e Nicola Coughlan, que interpreta Pénelope, admitiram que se sentiram muito confortáveis ao gravarem as cenas de sexo por conta da amizade dos dois fora do set.

Nicola contou em entrevista ao Ap Entertainment, as cenas de Polin, nome do casal dado pelos fãs, possuem muita vulnerabilidade, mas são necessárias para narrativa. Ela ainda diz que o ator a ajudou muito, pois ela se sentia cuidada por ele.

A atriz também admitiu que os dois quebraram um móvel enquanto gravavam, o que aumentou a expectativa dos fãs para ver o casal ganhar vida nas telas:

- Quebramos um móvel enquanto gravávamos uma daquelas cenas. Eu não sabia como seria, mas é um pouco como uma cena em que eles dizem: Ok, vamos fazer isso, isso e isso. Mas, então, eles nos deram liberdade, tivemos muito a dizer sobre como fizemos essas cenas e o que queríamos fazer. E isso faz você se sentir bastante empoderado. Nos sentimos ótimos. - admitiu a atriz.

O ator compartilha do mesmo sentimento que a intérprete de seu par romântico e diz que Nicola fazia com que ele se sentisse confortável em ficar nu. Os dois sempre afirmavam que estavam muito a vontade perto um do outro e que se divertiram muito nos bastidores e nas gravações da terceira temporada. Além disso, eles declararam que se sentiram muito empoderados por poderem tomar as decisões sobre as cenas, e que isso também ajudou na química do casal:

- Parecia um espaço realmente seguro. Houve momentos em que pudemos explorar a cena e experimentá-la de diferentes maneiras, e isso acabou quebrando um móvel. Nós apenas rimos - contou o artista.

Apesar das especulações, os atores mantém somente uma amizade fora dos sets, e não estão envolvidos em um relacionamento.

Ansiosos para o que vem por aí?