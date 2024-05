Príncipe William fala sobre a família e Kate Middleton durante viagem oficial

Nesta sexta-feira, dia 10, Príncipe William esteve na região da Cornualha, no Reino Unido. O primeiro sucessor ao trono, marcou presença para falar sobre projetos do Ducado. Enquanto encontrava os súditos, ele foi perguntado sobre os filhos e Kate Middleton.

O príncipe cavou o primeiro pedaço de um de seus projetos para a Cornualha e falou com diversos participantes. Entre eles, William conversou com a responsável pelo hospital do ducado, Tracy Smith.

Segundo o Daily Mail, com ela, o monarca falou sobre a família e afirmou que os filhos, George, Charlotte e Louis ficaram chateados de não poder ir junto na viagem:

- Perguntei como estava a princesa Kate e como estavam as crianças e disse que esperava que elas aproveitassem algum tempo aqui durante o verão. Ele disse que gostaria muito que isso acontecesse. As crianças estão com muita inveja por eu estar aqui.

De acordo com especialistas na realeza, que falaram com o jornal Fox News Digital, esse é um sinal de que Kate está melhor.

Obviamente, William sente que Kate está se recuperando agora, e ele tem estado muito tranquilo ao deixar Londres e ser visto na Cornualha.