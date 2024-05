Gêmeos? Mãe de Justin Bieber levanta suspeitas, mas depois esclarece mal-entendido: Quem me dera

Os fãs de Justin Bieber e Hailey Bieber ficaram chocados com o anúncio da primeira gravidez do casal. No entanto, Pattie Mallette, mãe do cantor, conseguiu deixar os ânimos ainda mais exaltados ao levantar a suspeita de que a influenciadora poderia estar esperando gêmeos.

Pois é, tudo começou quando ela fez um comentário usando plural para falar do netinho. Nos comentários de uma publicação feita por Stephen Baldwin, pai de Hailey, ela escreveu:

Parabéns, vovô! Vamos ter os netos mais fofos do mundo!

Rapidamente, os fãs começaram questionar se o casal estaria esperando gêmeos, e ao ver a dúvida surgindo, Pattie resolveu esclarecer o que quis dizer com a mensagem:

Não, não são gêmeos (risos). Quem me dera. Só quero dizer, em geral. Esperançosamente, eles terão mais do que um [filho] eventualmente. Eles farão bebês lindos sempre que os tiverem. Um é suficiente por enquanto.