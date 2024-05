Bolsas da Europa sobem, com máximas em Londres e Frankfurt, após Reino Unido superar recessão

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/05/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, mantendo o tom positivo da semana e com os índices acionários de Londres e de Frankfurt renovando máximas históricas, após o Reino Unido superar uma breve recessão e em meio a expectativas de cortes de juros.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,90%, a 521,43 pontos.

Mais cedo, dados mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,6% no primeiro trimestre, o dobro do que se esperava, significando que a economia britânica superou a recessão em que havia entrado no fim do ano passado. Apenas em março, a produção industrial britânica teve leve avanço de 0,2%, ante previsão de estabilidade.

Os números do Reino Unido vieram um dia após o Banco da Inglaterra (BoE) deixar seu juro básico inalterado em 5,25% pela sexta vez consecutiva, mas sinalizar que se prepara para começar a reduzir a taxa. Analistas da Capital Economics preveem que o corte inicial do juro do BoE virá em junho. Mais cautelosos, os do ING apostam em agosto.

Nas próximas horas, o Banco Central Europeu (BCE) divulga ata de sua reunião de política monetária de abril, quando os juros da zona do euro também foram mantidos. Na ocasião, porém, o BCE avaliou que poderá cortar juros no encontro de junho se houver mais evidências de que a inflação do bloco se encaminha para a meta oficial de 2% de forma sustentável.

Há maior otimismo também em relação à política monetária dos EUA. Ontem, dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho americano reforçaram esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o BC americano) comece a reduzir juros na segunda metade do ano, ainda que depois do BCE e do BoE.

Da temporada de balanços corporativos europeus, que está chegando ao fim, destaque para a Iveco, que teve forte avanço no lucro do primeiro trimestre e reafirmou projeções para o ano. No horário acima, a ação da fabricante italiana de caminhões e ônibus saltava 6,4% em Milão.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,82%, a de Frankfurt avançava 0,70% e a de Paris ganhava 0,83%. Tanto o índice acionário inglês FTSE 100 quanto o alemão Dax operavam bem próximos de novas máximas intraday históricas, atingidas hoje. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 1,05%, 0,67% e 1,28%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires