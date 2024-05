Palavra do Leitor - 10 de maio de 2024

Zacarias e Bolsonaro – 1

‘Perfil ligado a Bolsonaro manda Luiz Zacarias remover outdoors’ (Política, ontem). Bem-feito! Toda vergonha é pouca para puxa-saco do Bolsonaro.

Aline Fernandes Galera

do Instagram

Zacarias e Bolsonaro – 2

Paulo Serra, durante a pandemia, saiu na frente com hospitais de campanha e foi duramente combatido por vereadores bolsonaristas, que mentiram o quanto puderam, Serra tem meu voto por seu empenho, mas se tiver algum bolsonarista indicado por ele, jamais terá meu voto. O que fizeram na pandemia jamais deve ser esquecido.

Orlando Loiola

do Instagram

Voluntários

Voluntários não esperam recompensa. Qual o motivo que leva milhares de pessoas no mundo a dedicarem horas, dias e anos das suas vidas a trabalhos voluntários, beneficiando carentes e dependentes? Não recebem nenhuma quantia financeira, apenas alegria e prazer de ajudar quem necessita. Talvez você diga que essas pessoas são malucas, desocupadas e vaidosas. Querem aparecer ou pagar dívidas espirituais. Desculpe minha franqueza, mas sua forma de pensar é tão pequena quanto semente de mostarda! Acreditem, ninguém é tão pobre que não possa dar algo. É preciso querer, e fazer. Na história da humanidade, destaco duas criaturas, iluminadas: Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier. Não podemos esquecer nosso maior voluntário, um tal de Jesus Cristo, homem, simples, de família humilde, nascido há mais de 2.000 anos. Ele continua em plena atividade, 24 horas por dia, 365 dias do ano, prestando extraordinários serviços, Gratuitamente! Voluntários são anjos visíveis.

Mário Sérgio

São Bernardo

Tragédia no RS

Quem é a ministra Anielle Franco na fila do pão? Congregar que todos sigam um único caminho só pode levar ao inferno. Antes de falar, você precisa pensar. A política não pode virar um negócio no Sul. Pouco importa se o povo escolheu o candidato A, B ou C! Sabe por quê, senhora ministra: a ordem dos tratores não altera o viaduto. Somos todos brasileiros. O momento é de união em prol de quem precisa desesperadamente.

João Camargo

Capital

Segurança em Sto.André

Queria saber quando teremos segurança na Vila Luzita, especificamente nas madrugadas. Os noias invadem nossas casas e não temos apoio de ninguém. Pagamos impostos altos para isso? Caro prefeito, colocar câmeras e policiais em bairro burguês e fácil!

Edvaldo Luis Bense

do Facebook

Tergiversar

Tergiversar significa usar de rodeios, evasivas ou subterfúgios, ou seja, é uma estratégia de comunicação que busca desviar a atenção ou confundir os interlocutores com a apresentação de argumentos falsos, contraditórios ou irrelevantes. Exemplos dela não faltam em nossa história recente, senão vejamos: durante o regime militar ocorreram assaltos a bancos, sequestros de avião e diplomata, atentados a bomba e até uma guerrilha armada. Ou seja, a clara tentativa de golpe tergiversou para revolução. Em 2014, durante a estiagem prolongada em São Paulo, o então governador paulista e atual vice-presidente veio a publico dizer que São Paulo teria apenas uma restrição hídrica. Aqui o racionamento tergiversou para restrição. Atualmente, com a mídia televisiva com seus índices de audiência despencando e o governo federal perdendo o cabresto do eleitorado, tentam desesperadamente regulamentar as redes sociais, numa clara afronta ao 5º artigo de nossa Constituição. Aqui censura tergiversou para controle. Parece que tergiversar faz parte do cotidiano da esquerda brasileira.

Vanderlei Retondo

Santo André

‘Novo DPVAT’

“Senado Federal aprova a criação do ‘novo DPVAT’” (Política, ontem). O governo Lula precisa de dinheiro para gastança. Simples, mete dinheiro nos senadores para votar. Aí já era. Se o governo petista e seus ministros não tivessem a ideia, não voltaria a cobrar dos pobres, porque o rico não é afetado.

Lucas Bessa

do Instagram