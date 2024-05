BC da Argentina alinha prazo de liquidação de operações cambiais com práticas internacionais

O BC da Argentina, conhecido como BCRA, anunciou nesta quinta-feira, 9, que alinhará seu prazo de liquidação de operações cambiais de acordo com práticas internacionais, segundo comunicado divulgado hoje. As alterações passam a valer a partir de 3 de junho de 2024, para não impactar contratos com vencimento até 31 de maio de 2024.

O BCRA mudará de D+0 a D+1 o prazo de liquidação do câmbio de atacado, participando exclusivamente desta faixa no sistema Siopel do Mercado Aberto Eletrônico (MAE). Ao mesmo tempo, o banco central irá alterar o sistema de compra e venda de divisas e passará a utilizar o sistema de liquidação multilateral compensada, para tornar o processo mais "simples e eficiente", além de "propiciar maior integração entre diferentes mercados financeiros".

"Esta medida complementa a migração do sistema começada pelo BCRA em janeiro", afirma a nota, em referência às novas regras para operações entre contas no Mercado Eletrônico de Pagamentos (MEP). "Todos os outros participantes do mercado continuarão a poder organizar suas negociações dentro dos períodos habituais de liquidação, seja bilateralmente ou via MAEClear."