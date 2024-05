Obituário - 10 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Wilma Maurano Bráulio, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antisthenes Rotta, 91. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Irineu Veronesi, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dejanira Maria de Jesus da Silva, 84. Natural de Cândido Sales (BA). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Francisco da Cruz, 83. Natural de Iguatu (CE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Guerra Alegretti, 78. Natural de Gália (SP). Residia nos Altos de Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Cavelanha, 74. Natural de Tanati (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edson Sebastião dos Santos, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Motorista. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Regina Célia da Silva do Rosário, 56. Natural de Itapuí (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Iria Chiba, 82. Natural de Braúna (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Zenaide da Silva Leite, 77. Natural de São Roque (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Vagner Roberto Cuziol, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Leandro Dionizio, 51. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Mecânico. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Olga Dias Teixeira, 98. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Philomena Morante Ataíde, 89. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no Conjunto Habitacional Terra dos Ipês, em Pindamonhangaba. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Hermínia Lúcia da Silva, 71. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luís Arlindo Sabino, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Edson Bisquolo, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 5. Crematório Vila Alpina.

Velci de Cássia Martins Cavichiolli, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adolfo Aparecido Araujo Trambalioli, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Isilda Crema Muller, 70. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério do Baeta.

Taiana Alves Fideliz, 38. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

MAUÁ

Adolfo Almeida Neto, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Julia Aparecida Roncon Bonfati, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.