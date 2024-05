Em meio a boatos de que teria uma amante, Belo se pronuncia: Negar ou explicar não adianta

A vida de Belo não está nada fácil desde que ele anunciou o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa. Em meio a boatos sobre o assunto, o mais recente dizia que o cantor havia mantido uma amante enquanto ainda era casado.

Frente às novas especulações, o cantor decidiu se pronunciar nas redes sociais. O texto dizia:

A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida, é impressionante. Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade. Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana.

A suposta amante de Belo seria Rayane Figliuzzi, de 26 anos de idade.