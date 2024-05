Diário em Cena: atividades culturais agitam final de semana no Grande ABC

São Bernardo

Acontece até este sábado,o Cine São Paulo Itinerante Caedu em São Bernardo. O projeto, que promove sessões de cinema gratuitas das 8h às 19h, traz filmes para todos os gostos, como Wish, Elementos, Mansão Mal-Assombrada, Minha Mãe É Uma Peça 3, e muitos outros. Com sala de cinema, localizada na Rua Unidos da Esperança, 175, bairro Jardim Laura, os ingressos individuais são distribuídos a partir das 7h30.

Serviço - Cine São Paulo Itinerante Caedu

Data: 3 e 4 de maio

Endereço: Rua Unidos da Esperança, 175, bairro Jardim Laura, São Bernardo

Horários: sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h

Entrada: gratuita



Santo André

Também no sábado, O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, abre o palco para que profissionais da dança apresentem seus trabalhos artísticos no 6° Belly Pet Dance. A partir das 14h, o evento, que contará com entrada solidária, promoverá shows de jazz, ballet, flamenco, dança do ventre, street dance e dança de salão.

Serviço - 6° Belly Pet Dance

Data: 4 de maio

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: R. Sen. Flaquer, 110 - Centro, Santo André

Horário: 14h

Entrada solidária



São Caetano

Já no domingo, rola em São Caetano, o Bosque Old Cars. A exposição de carros antigos, que conta com entrada solidária de 1kg de alimento, acontece no Bosque do Povo, a partir das 8h.

Serviço - Bosque Old Cars

Data: 5 de maio

Local: Bosque do Povo

Endereço: Estr. das Lágrimas, 320 - Jardim São Caetano, São Caetano

Horário: 8h

Entrada solidária