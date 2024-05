Após confirmar participação em show de Madonna, Anitta aluga jatinho para o Rio de Janeiro

Se arrependeu? Após as informações de que Anitta teria negado participação no show de Madonna, a história mudou. Segundo o jornal norte-americano Extra TV, a cantora teria alugado um jato para voltar ao país tropical.

Durante a entrevista de Anitta, ela comenta que vai participar da apresentação e que pretende voltar ao MET Gala em 2025. De acordo com o Extra, a cantora não cantaria um dueto com Madonna. Ela iria apenas participar do momento Vogue da apresentação, onde elas julgam danças do estilo.

Affair?

Em um evento promovendo as músicas de seu último trabalho, Anitta respondeu sobre os boatos de que estaria com Peso Pluma. A cantora começou contando que não acredita que eles voltarão a se apresentar juntos tão cedo:

- Eu não acho que estaremos juntos na minha turnê, nós dois estaremos em turnê [ao mesmo tempo], então acho que as datas não vão combinar. Mas com certeza vou levar essa energia para o palco, eu gosto de fazer a audiência sentir que é parte do show.

Vale lembrar, que além da química dos dois se apresentando juntos, os boatos aumentaram após serem vistos saindo abraçados de um restaurante. Fora isso, Anitta e Peso adoram trocar comentários nas redes:

- Acho que eles gostam de nós. Acho que nós dois temos muita energia. Acho que os fãs adoram ver duas pessoas com muita energia juntas. Nós nos amamos. Quer dizer, eu o amo, acho que ele também me ama. E é incrível. Gostamos de ser naturais nisso.