Esposa de Faustão celebra vida após apresentador completar 74 anos de idade: Mais um ano

Faustão completou 74 anos de idade na última quinta-feira, dia 2, e é claro que a data não podia passar em branco, né? O apresentador, que passou por um transplante de rim, ganhou uma linda homenagem da esposa, Luciana Cardoso.

Vale lembrar que o comunicador também recebeu um novo coração em 2023 e passou por alguns momentos difíceis ao lado da família. Porém, agora são apenas motivos de comemoração. Na publicação feita por Luciana, ela se derreteu pelo maridão:

Hoje é dia de comemoração! Mais um ano... E que ano! Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo. Tenho certeza que o ano novo que hoje se abre será com a saúde e alegria que você merece voltar a ter.

Na sequência, a esposa de Faustão declarou que ela e toda a família sempre estarão disponíveis para o apresentador que necessário:

Estaremos sempre aqui para te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou para nossa família e para tantas outras pessoas nesse mundão. Feliz aniversário e bora viver! Gratidão eterna as duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família.